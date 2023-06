Turismo: Santanchè incontra assessori regionali per testo condiviso su ddl affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha incontrato in video collegamento gli assessori regionali in riferimento alla proposta di legge sulla regolamentazione del fenomeno degli affitti brevi. L'incontro - informa il dicastero - si è svolto in una clima di proficua collaborazione, ed in pieno spirito costruttivo il ministero ha ascoltato gli spunti pervenuti da parte degli assessori, condividendo l'opportunità di diverse proposte. Convenendo di proseguire insieme in un percorso inclusivo e di totale disponibilità, il ministro Santanchè ha assicurato gli interlocutori di voler pervenire al più presto ad un testo quanto più possibile condiviso, che tenga conto delle osservazioni emerse, volto a individuare le migliori scelte da intraprendere per giungere a una regolamentazione del fenomeno. (Com)