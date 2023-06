Lombardia: Terzi, su Pedemontana al lavoro per alternativa tratto D, riduce impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi, a Palazzo Lombardia, il Collegio di vigilanza di Pedemontana, i cui lavori sono stati aperti dal governatore Attilio Fontana, il quale ha sottolineato l'importanza strategica dell'opera per il territorio. Alla riunione, presieduta dall'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, hanno partecipato alcuni sindaci e i presidenti delle Province interessate dal passaggio dell'opera, oltre ai rappresentati di Apl, Anas e Cal. "Come già annunciato - ha dichiarato l'assessore Terzi - si sta lavorando ad una soluzione progettuale alternativa alla tratta D, finalizzata alla riduzione del consumo di suolo e più in generale dell'impatto ambientale. Si tratta, in particolare, di un nuovo collegamento tra Vimercate e la Tangenziale Est Esterna di Milano in Agrate Brianza, a tre corsie per senso di marcia e prevalentemente in trincea, che si svilupperebbe per una lunghezza ridotta a circa 10 chilometri rispetto ai 16 chilometri della Tratta D originaria. La nuova soluzione, che evita di realizzare un doppione dell'autostrada A4, comporterebbe notevoli vantaggi che vanno dalla riduzione del consumo di territorio e delle aree oggetto di esproprio ai minori tempi di realizzazione e alla diminuzione dei disagi derivanti dalla cantierizzazione, oltre a una diminuzione dei costi di realizzazione". (segue) (Com)