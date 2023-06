Lombardia: Terzi, su Pedemontana al lavoro per alternativa tratto D, riduce impatto ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'opera, come più volte ribadito - ha proseguito Terzi - è fondamentale per decongestionare un'aerea fortemente urbanizzata e industrializzata ed è dovere delle istituzioni fornire collegamenti rapidi ed efficaci per non penalizzare il territorio e chi ci lavora e ci vive. Detto ciò, i tempi sono cambiati e anche le infrastrutture devono essere realizzate con un occhio di riguardo per l'ambiente: la nuova soluzione progettuale va in questa direzione, in quanto sostenibile sotto ogni punto di vista". Nel corso della riunione si è parlato anche delle opere di compensazione che erano previste in quei territori interessati dal passaggio della Tratta D e ora non più coinvolti dal passaggio della tratta più breve: "L'attenzione per queste importanti opere da parte di Regione Lombardia - ha confermato l'assessore - è massima. Abbiamo già avuto un'interlocuzione con il Governo per fare in modo che possano essere realizzate al più presto. Il dialogo con le Amministrazione locali è costante ed è interesse di tutti lavorare per trovare insieme soluzioni volte a migliorare la viabilità del territorio e a sviluppare le sue potenzialità". (Com)