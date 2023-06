Pnrr: Zingaretti (Pd), per appalti occupare donne e giovani, governo assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Autorità anticorruzione ha certificato che il il 70 per cento degli appalti del Pnrr non rispetta l’obbligo di occupare donne e giovani. Il governo deve subito attivarsi. E per favore evitiamo il convegno sul perché i giovani non credono più nelle istituzioni". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Nicola Zingaretti. (Rin)