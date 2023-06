Imprese: Anglo American e Jiangxi Copper firmano intesa per garanzie nel settore del rame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di origine sudafricana Anglo American e Jiangxi Copper Company ("Jiangxi Copper"), uno dei maggiori produttori cinesi di rame, hanno firmato un memorandum d'intesa per lavorare insieme per fornire maggiori garanzie sul modo in cui il rame viene estratto, lavorato e immesso sul mercato. L'accordo, riferiscono i media sudafricani, è stato firmato durante una visita al quartier generale di Jiangxi Copper a Nanchang, in Cina, e fa parte del lavoro di Anglo American con i clienti per creare catene del valore sostenibili oltre le proprie operazioni minerarie, riconoscendo le crescenti aspettative dei consumatori per le materie prime ottenute e fornite in modo sostenibile. Anglo American è nata nel 1999 dalla fusione della sudafricana Anglo American Corporation of South Africa con la società mineraria Minorco, con sede in Lussemburgo. “Stiamo sviluppando una serie di partnership per dare forma a una catena del valore più sostenibile e incentrata sul cliente, che soddisfi la domanda di rame guidata dai consumatori con credenziali di provenienza forte. Quella catena del valore inizia con il nostro portafoglio di beni di alta qualità e di lunga durata, che ora include anche la nostra miniera Quellaveco di livello mondiale in Perù, che ha iniziato la produzione nel 2022", ha dichiarato Peter Whitcutt, responsabile marketing di Anglo American.(Res)