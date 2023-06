Sardegna: Protezione Civile, presto operativi i 16 droni per prevenzione e contrasto incendi - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Sono in tutto 16 i droni che compongono la flotta operativa della Protezione Civile. Appartengono a diverse tipologie d’utilizzo anche quelle per l’utilizzo in volo notturno. Saranno operativi tra pochi giorni pronti per essere utilizzati per la prevenzione e il contrasto agli incendi estivi. "La Protezione Civile sta completando il corso per l’utilizzo dei droni – ha detto l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu - All’aeroporto di Tortolì si stanno effettuando le ultime verifiche". (Rsc)