Migranti: Leijtens (Frontex), l'attività dei trafficanti sta cambiando radicalmente

- L'attività dei trafficanti di esseri umani “sta cambiando radicalmente”. È quanto affermato dal direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Hans Leijtens, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Il funzionario ha aggiunto che, in precedenza, i profughi pagavano “fino a duemila dollari per un posto su una nave più grande, che arrivava a Lampedusa in maniera relativamente sicuro”. Tuttavia, molti migranti “non possono permettersi questi prezzi”. Pertanto, i trafficanti “costruiscono barche più piccole, in 24 ore, con a bordo “dalle 25 alle 30 persone” che pagano “400, 500 euro”. Diversi barconi vengono fatti salpare “contemporaneamente” e anche “in competizione”. Quando un'imbarcazione è in difficoltà durante la traversata del Mediterraneo, un'altra si offre di rimorchiarla a Lampedusa, con un aumento dei costi. Tuttavia, se non pagano, i migranti vengono lasciati affondare. Per Leijtens, ciò rende le operazioni di salvataggio “più difficili” perché si tratta di soccorrere “dieci piccole barche, invece di una grande. Secondo il direttore operativo di Frontex, tutto ciò è “disumano ed estremamente pericoloso”. (segue) (Geb)