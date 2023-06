Migranti: Leijtens (Frontex), l'attività dei trafficanti sta cambiando radicalmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario ha aggiunto che, per far fronte ai flussi migratori, non si deve “soltanto attendere” l'arrivo dei barconi carichi di profughi. È, infatti, necessario “fare di più” per impedire le partenze, aiutando le persone a “condurre una vita dignitosa nei loro Paesi d'origine”. Secondo Leijtens, non basta riportare i profughi negli Stati di provenienza, perché tenteranno nuovamente di emigrare in maniera illegale. Al fine di impedire tale sviluppo, “è importante investire in coloro tornano nel loro Paese d'origine”. Come gli Stati membri dell'Ue, Frontex può “aiutare” i migranti che rientrano in patria, per esempio nell'integrazione attraverso le organizzazioni non governative. “Lo abbiamo già fatto in 2.500 casi. Siamo attivi in ​​37 Paesi che presto saranno 50”, ha infine affermato Leijtens. (Geb)