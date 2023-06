Messico: da Usa nuove sanzioni contro rete per il traffico di esseri umani a Mexicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Hernandez Salas Tco, una organizzazione basata nella città messicana di Mexicali responsabile di attività legate al traffico di esseri umani. Il sottosegretario statunitense per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che le misure sono state concordate con il governo messicano. “Continueremo a lavorare per colpire chi cerca di lucrare sulla disperazione dei migranti, violando le regole del sistema finanziario statunitense”, ha detto, aggiungendo che l’organizzazione ha guadagnato miliardi di dollari portando avanti attività legate al traffico di esseri umani verso gli Stati Uniti. Oltre all’organizzazione, le sanzioni hanno colpito anche la leader, Ofelia Hernandez Salas, attualmente in stato di arresto in Messico e in attesa dell’estradizione negli Usa. Le misure hanno anche colpito alcuni associati: Raul Sucedo Huipio, responsabile dei contatti con le realtà centroamericane che collaborano con la rete; Jesus Gerardo Chavez Tamayo, responsabile del coordinamento delle operazioni tese a portare i migranti oltreconfine; Fatima Del Rocio Maldonado Lopez, responsabile della falsificazione dei documenti dei migranti; e Federico Hernandez Sanchez. Infine, il Tesoro ha anche sanzionato gli alberghi Hotel Plaza e Hotel Las Torres, che sarebbero utilizzati dall’organizzazione. (Was)