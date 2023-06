Maltempo: Bonafoni (Pd), dichiarazioni Musumeci gravi, dimostrano urgenza commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole con cui il ministro Musumeci ha accolto le richieste dei sindaci dell'Emilia Romagna ieri sono gravi ed estremamente offensive. Mostrano chiaramente quanto l'esponente dell'esecutivo sia inadeguato a gestire la situazione di estrema difficoltà che stanno attraversando le aree del nostro Paese colpite dalle alluvioni delle ultime settimane". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico. "La devastazione - aggiunge - che ancora oggi caratterizza quelle città e quei territori chiede al governo una precisa assunzione di responsabilità. Basta politicizzare una tragedia: si proceda subito alla nomina di un commissario all'emergenza e allo stanziamento delle risorse adeguante per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio", conclude Bonafoni.(Com)