Lombardia: Negri (Pd), nuovi treni sono lascito giunta Maroni, previsto aumento tariffe del 33 per cento al 2033

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla buon'ora! Sono treni acquistati ai tempi di Roberto Maroni per ovviare ai continui guasti di convogli vecchi di quarant'anni. Sono passati anni da allora, anni di disagi quotidiani per i pendolari, ma quel che è peggio è che oggi, con i treni nuovi e performanti e con meno corse di allora, perché con l'arrivo di Fontana cinque anni fa ci sono stati diversi tagli alle corse, paradossalmente la puntualità è diminuita. Un bilancio, quello della giunta Fontana, nettamente negativo, eppure è di queste settimane la notizia che la giunta di centrodestra sta per riconfermare per dieci anni la stessa gestione, senza alcuna gara, pagandola di più e prospettando un aumento delle tariffe, entro il 2033, del 40 per cento. Una situazione che ha dell'incredibile". Lo dichiara il capodelegazione Pd in commissione trasporti del Consiglio regionale Simone Negri a commento dell'immissione in servizio di 111 nuovi treni per il trasporto ferroviario regionale della Lombardia.(Com)