Spagna: popolari presenteranno proposta su dibattiti elettorali non prima del 20 giugno

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo aspetterà fino al 20 giugno per presentare una proposta al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) sui dibattiti elettorali e sugli incontri tra il presidente del governo, Pedro Sanchez, e il leader dei popolari, Alberto Nunez Feijoo. È quanto ha affermato il vicesegretario agli Affari istituzionali del Pp, Esteban Gonzalez Pons, designato da Feijoo per negoziare sui dibattiti elettorali, secondo quanto riferiscono fonti socialiste all'agenzia di stampa "Europa Press". Secondo le stesse fonti, la prima parte dei negoziati si svolgerà per iscritto per "evitare malintesi e mantenere un dialogo strutturato". All'indomani della convocazione delle elezioni anticipate, Sanchez aveva lanciato a Feijoo la proposta di organizzare sei dibattiti faccia a faccia, uno alla settimana fino al giorno del voto. (Spm)