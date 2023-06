Lavoro: Mattia (Pd), Regione Lazio attui misure contro precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è la regione più precaria d’Italia, secondo i dati del ministero del Lavoro. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio, Eleonora Mattia del Pd, che ha presentato una mozione per il contrasto della precarietà lavorativa. "In base al rapporto del ministero del Lavoro, pubblicato nei giorni scorsi, sui contratti di lavoro attivati e cessati nel 2022 il Lazio vanta il triste primato di regione più precaria d’Italia: su 1,8 milioni di contratti cessati nel 2022, il 59,8 per cento ha avuto una durata massima di 30 giorni, 26 punti percentuali in più della media nazionale", spiega. "E’ urgente pertanto che la giunta Rocca attui a pieno e subito le leggi regionali e le misure per contrastare la precarietà lavorativa, approvate nella precedente legislatura anche grazie alla collaborazione tra maggioranza e opposizione; attivi un tavolo di confronto urgente con i sindacati per l’individuazione di ulteriori misure volte a contrastare il fenomeno della precarietà nella nostra regione; riporti in Consiglio regionale un’informativa circa l’esito di tali azioni", aggiunge. (segue) (Com)