Lavoro: Mattia (Pd), Regione Lazio attui misure contro precarietà (2)

- "Tra gli interventi per contrastare la precarietà lavorativa approvati durante la giunta Zingaretti - sottolinea Mattia - grazie anche al lavoro trasversale tra maggioranza e opposizione figurano la stabilizzazione nel 2017 di oltre mille precari della sanità, la firma nel novembre del 2022 di un protocollo d’intesa con i sindacati per la stabilizzazione di ulteriori 4.800 lavoratori sanitari, la prima legge regionale in Italia per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali, la cosiddetta legge sulla gig economy. E ancora: la legge regionale contro il dumping contrattuale, per favorire tramite clausole sociali la stabilità occupazionale nei contratti, e quella sulla parità salariale, per l’occupazione stabile e dignitosa delle donne, che prevede incentivi alle imprese che assumono donne con contratti a tempo indeterminato. Questa - conclude - è la prova che quando c’è un dialogo tra le forze politica è possibile raggiungere una sintesi utile alla principali sfide per il bene della collettività: da qui dobbiamo ripartire per ottenere nuovi risultati”. (Com)