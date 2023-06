Senegal: governo del Giappone destinerà circa 1,7 milioni di dollari per programma studio funzionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone destinerà al Senegal oltre 1 miliardo di franchi Cfa (quasi 1,7 milioni di dollari) per sostenere il suo programma di borse di studio per lo sviluppo delle capacità dei giovani dipendenti pubblici nel paese di Teranga. Lo riferisce "Apa", precisando che il ministro dell'Economia, della Pianificazione e della Cooperazione senegalese Oulimata Sarr e l'ambasciatore giapponese a Dakar Osamu Izawa hanno firmato uno Scambio di Note relativo al Programma di borse di studio per lo sviluppo di Risorse umane senegalesi per un importo di circa 1,135 miliardi di franchi. “L'obiettivo di questo progetto è sostenere lo sviluppo delle risorse umane dei giovani dipendenti pubblici nella progettazione e nell'attuazione delle politiche di sviluppo economico e sociale dopo il rientro nel Paese”, ha affermato la signora Sarr. Secondo Izawa, lo Scambio di Note firmato rappresenta perfettamente questo approccio all'Aiuto Ufficiale allo Sviluppo (Aps) che attribuisce grande importanza alla formazione delle risorse umane. Grazie a queste borse di studio, “i dipendenti pubblici senegalesi potranno apprendere la tecnologia e l'esperienza di sviluppo del Giappone in modo che possano portare i loro risultati in Senegal per l'emergenza”, ha sottolineato. (Res)