Expo 2030: il principe ereditario incontra Macron a Parigi per rafforzare la candidatura Riad

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha incontrato oggi a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron con l'obiettivo di rafforzare la candidatura di Riad a ospitare Expo 2030. Anche l’Italia è della partita e continua a insistere sulla candidatura di Roma mentre, secondo quanto si apprende, palazzo Chigi sta lavorando a una visita in Francia del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con lo scopo di chiedere il sostegno dell’Eliseo. Al centro dell’incontro bilaterale tra il principe ereditario e il presidente francese ci sono state anche diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune: dalla guerra in Ucraina all'Iran, passando per le crisi in Libano e in Siria e per la stabilità dell'Iraq. Secondo quanto rivelato dalla presidenza francese prima del colloquio, il faccia a faccia tra Macron e il principe ereditario è stato organizzato per "fornire prospettive bilaterali e studiare le grandi questioni del momento, siano esse regionali o che riguardino l'Ucraina". L’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, ha fatto sapere che le parti hanno discusso inoltre delle modalità per rafforzare la cooperazione in ambito economico, militare e culturale. (segue) (Res)