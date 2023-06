Expo 2030: il principe ereditario incontra Macron a Parigi per rafforzare la candidatura Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni, il principe ereditario saudita guiderà la delegazione di Riad all’incontro per un “nuovo patto finanziario globale”, organizzato dalla Francia e in programma per il 22 e il 23 giugno, e parteciperà alla presa in carico delle candidature per Expo 2030 da parte dell’Ufficio internazionale delle esposizioni (Bureau International des Expositions, Bie), con sede a Parigi, prevista il 19 giugno. Se dovesse concretizzarsi, il sostegno da parte di Parigi alla candidatura di Riad sembrerebbe inquadrarsi nel contesto di un graduale rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, in atto da mesi. Lo scorso febbraio, ad esempio, Mohammed bin Salman aveva incontrato la ministra degli Esteri della Francia, Catherine Colonna, con la quale aveva discusso della cooperazione tra i due Paesi, soprattutto a livello economico e nei settori dell’energia, della difesa e della sicurezza. (segue) (Res)