Expo 2030: il principe ereditario incontra Macron a Parigi per rafforzare la candidatura Riad (3)

- I rapporti tra Francia e Arabia Saudita, del resto, sono rimasti solidi anche in momenti di raffreddamento delle relazioni tra Riad e le cancellerie euroatlantiche, come quello successivo all’uccisione del giornalista saudita residente negli Usa, Jamal Khashoggi, nel consolato saudita di Istanbul, nel 2018. Il 28 luglio 2022, ad esempio, Macron era stato duramente criticato dalle organizzazioni francesi per i diritti umani, per aver invitato Mohammed bin Salman a Parigi, per colloqui ufficiali all’Eliseo che avevano portato alla firma di accordi miliardari. Tra questi, vi era anche l'adesione della Francia al complesso museale situato nell'area archeologica di Al Ula. (segue) (Res)