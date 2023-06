Expo 2030: il principe ereditario incontra Macron a Parigi per rafforzare la candidatura Riad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ospitare Expo 2030, l’Arabia Saudita compete attualmente con Italia, Corea del Sud e Ucraina, che hanno già presentato le loro candidature. Le squadre di osservatori del Bie hanno già effettuato visite nei Paesi candidati, dove hanno incontrato ministri, funzionari e rappresentanti di grandi imprese private. Solo in Ucraina, a causa della guerra ancora in corso, le visite sono state sostituite da presentazioni virtuali. Il voto definitivo è previsto a novembre, presso la sede del Bie, di cui fanno parte 170 Paesi. In questo contesto, la Francia appare sempre più intenzionata a sostenere Riad anziché Roma, nonostante la contestazione sollevata da una rete di 12 organizzazioni umanitarie, tra cui una francese, che a maggio scorso hanno scritto al Bie per chiedere l'esclusione del Regno del Golfo dalla competizione. "Si svolga una consultazione formale con i firmatari, e altre parti interessate, per una Valutazione di impatto del rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita", si legge nella missiva indirizzata al presidente del Bie, Dimitri Kerkentzes. (segue) (Res)