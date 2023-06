Expo 2030: il principe ereditario incontra Macron a Parigi per rafforzare la candidatura Riad (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Al comitato italiano non fa certo piacere constatare che la Francia, invece di appoggiare il ritorno dell'Expo in Europa, sponsorizzi l'Arabia Saudita. Nella sfida con Riad, l'Italia si impegnerà a promuovere un progetto che abbracci i valori di inclusività e diritti umani. Tali valori, come più volte sottolineato dall'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del comitato promotore di Roma Expo 2030, costituiscono un elemento distintivo dell'Expo rispetto ad altre grandi esposizioni. Tuttavia, l'influenza geopolitica dei sauditi è un ostacolo difficile da superare. Lo stesso Massolo ammette che sarà una "gara estremamente competitiva". "L'Europa è famosa per essere disunita sulle candidature internazionali e anche stavolta non fa eccezione", ha detto Massolo. (Res)