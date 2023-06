Lavoro: Tripodi (Lega), autogol del Pd, dati su precarietà Lazio risalgono a Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Clamoroso autogol del Pd con la consigliera Eleonora Mattia che riporta i dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e vede il Lazio la Regione più precaria d’Italia. I dati riportati risalgono al 2022, quando la Mattia era presidente della commissione Lavoro e Zingaretti al Governo regionale. A volte farebbero bene a tacere e non a dare lezioni". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, e presidente della commissione Lavoro, Angelo Tripodi della Lega. (Com)