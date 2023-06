Piemonte: Cgil, chiude Amazon Orbassano licenziando 137 lavoratori, indetto uno sciopero per il 23 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon abbandonerà lo stabilimento di Orbassano lasciando a casa oltre 137 lavoratori tra diretti e somministrati. Lo denuncia la Cgil che il prossimo 23 giugno ha organizzato uno sciopero davanti alla sede nell'ora di punta dello smaltimento pacchi. “Apprendiamo con stupore la notizia, riteniamo incomprensibile la decisione del colosso Amazon, oltre che fredda e distaccata, senza preavviso minimo e senza alcun interesse né comprensione o attenzione per i lavoratori e le loro famiglie che si troveranno senza lavoro e senza reddito già da fine luglio - hanno affermato Francesco Imburgia e Alessandro Greco, rispettivamente coordinatore regionale e funzionario del Dipartimento Trasporto di Filt Cgil-. Dietro il lavoro giornaliero ci sono persone e non pacchi, dietro ad un sito produttivo c’è un tessuto sociale che con atteggiamenti simili, si sgretola sotto i colpi di una multinazionale che vanta la leadership in fatto di welfare per i propri dipendenti! É necessario un intervento politico nazionale e locale, la costruzione di un quadro legislativo tutelante per lavoratrici e lavoratori non è più procrastinabile", hanno concluso. (Rpi)