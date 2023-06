Usa: dipartimento della Giustizia denuncia gli abusi della polizia di Minneapolis dopo la morte di George Floyd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto in cui denuncia molteplici episodi di discriminazione razziale, abuso di potere e utilizzo eccessivo della forza, oltre che a violazioni del Primo Emendamento, da parte della polizia di Minneapolis. Il documento è stato pubblicato al termine di una indagine durata diversi anni, avviata dalle autorità giudiziarie Usa dopo la morte di George Floyd, afroamericano di 46 anni morto in ospedale il 25 maggio del 2020 dopo l’arresto da parte di quattro agenti di polizia, intervenuti a seguito della chiamata di un negoziante. La morte, avvenuta dopo che Floyd ha perso conoscenza durante l’arresto, dopo che il poliziotto Derek Chauvin lo ha tenuto immobilizzato premendo il ginocchio contro il suo collo per più di nove minuti, ha portato ad ampie manifestazioni di protesta in tutti gli Stati Uniti, contro gli abusi di potere da parte della polizia e la discriminazione razziale contro gli afroamericani nel Paese. “Le problematiche sistemiche riscontrate durante le indagini hanno reso possibile la morte di George Floyd”, si legge nel rapporto pubblicato oggi. Nel documento, il dipartimento della Giustizia denuncia gli atteggiamenti “aggressivi e pericolosi” adottati dalle forze dell’ordine di Minneapolis contro persone che hanno commesso reati minori o totalmente innocenti. (segue) (Was)