Usa: dipartimento della Giustizia denuncia gli abusi della polizia di Minneapolis dopo la morte di George Floyd (2)

- “In più occasioni, i poliziotti hanno usato la forza per punire persone che li hanno fatti arrabbiare o li hanno criticati, organizzando i pattugliamenti in base alla composizione razziale dei singoli quartieri”, si legge nel documento, in cui le forze dell’ordine vengono accusato di avere utilizzato la forza in maniera inappropriata nel corso di perquisizioni o dopo aver fermato persone di colore ad un posto di blocco. Le conclusioni del rapporto sono state raggiunte a seguito dell’esame di centinaia di filmati provenienti dalle telecamere in dotazione agli agenti, oltre a reclami presentati dai cittadini contro il dipartimento di polizia della città, e in base alle testimonianze ottenute dalla comunità. In particolare, le indagini si sono concentrate su 19 sparatorie che hanno coinvolto la polizia dal 2016 all’estate del 2022, durante le quali il dipartimento della Giustizia ha segnalato “un utilizzo inappropriato di forza letale”. Gli agenti avrebbero più volte sparato senza prima appurare la presenza di una minaccia concreta. (Was)