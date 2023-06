Forza Italia: Sisto, oggi 'accettazione' eredità Berlusconi, compatti e uniti in suo nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Oggi, in Forza Italia "c'è stata l''accettazione' dell'eredità di Berlusconi. Siamo compatti, uniti come non mai, con la necessità di raccogliere il messaggio valoriale del nostro presidente. Nel simbolo rimarrà il suo nome, ed è il 'timbro di fabbrica' che porteremo sempre con noi, insieme ai nostri valori di libertà, di europeismo, garantismo, atlantismo. Continueremo ad essere una forza irrinunciabile per il governo del Paese, pronti a cogliere gli obiettivi che Antonio Tajani ha indicato stamattina, nel campo del lavoro, delle riforme, e, oggi più che mai, della giustizia. Faremo tutto questo, insieme, in totale coesione". Lo ha affermato a Skytg24 il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. (Rin)