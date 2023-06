© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte per la prima settimana dopo molti mesi non ci sono più ricoverati da Covid in terapia intensiva. Un dato che si unisce ad un calo netto dell'incidenza dei casi: nell'ultima settimana è stata di 7.1 in calo del 41,4 per cento rispetto ai 12.1 dei sette giorni precedenti. L'occupazione dei posti letto ordinari si attestata allo 0,7 per cento, mentre la positività ai tempo al 2,4 per cento. (Rpi)