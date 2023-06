Russia-Ucraina: Putin, Kiev usa riserve strategiche per sfondare nostre difese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta usando le sue riserve strategiche per sfondare le linee di difesa russe durante la loro controffensiva. E' quanto ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante il suo discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Le forze ucraine, secondo Putin, "non hanno raggiunto i loro obiettivi in nessuna delle direzioni". Il presidente ha inoltre osservato che l'Ucraina "sta facendo nuovi tentativi di controffensiva in questo momento", in particolare nella regione di Zaporizhzhia, ma Kiev "non ha possibilità" di avere successo. Il capo dello Stato russo ha aggiunto anche che le perdite dell'Ucraina sono più significative, superando quelle della Russia di 10 volte. (Rum)