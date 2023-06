Colombia: il 20 dicembre l'asta per sviluppare 5G nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 20 dicembre del 2023 la gara per l'infrastruttura utile a sviluppare la comunicazione con tecnologia 5G in Colombia. Lo ha reso noto il ministero della Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, pubblicando il calendario di un programma che dovrà portare anche a un ampliamento della copertura del 4G su tutto il territorio nazionale. Ad agosto il ministero renderà note le condizioni tecniche e i requisiti giuridici per poter partecipare all'asta, nonché il funzionamento della stessa, mentre a settembre si pubblicherà la base d'asta, gli obblighi da adempiere e le garanzie da fornire. Tutte informazioni che verranno riportate nella versione finale del bando, attesa per la metà di ottobre. Il governo stime infine di poter ricevere entro il 10 dicembre le richieste di tutti gli interessati. (Mec)