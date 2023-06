Infrastrutture: Rfi, aggiudicati lavori da oltre 370 milioni di euro per nodo di Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete ferroviaria italiana (società capofila Polo Infrastrutture del gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l’interramento della linea tra Catania Acquicella e Bicocca, nel nodo di Catania, al raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl (capogruppo), Euro Ferroviaria e Salcef. La gara – riferisce una nota – ha un valore di oltre 370 milioni di euro ed è parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo - Catania - Messina. L’intervento consiste nell’interramento del tratto ferroviario interferente con il prolungamento della pista aeroportuale di Catania-Fontanarossa, con la realizzazione di una galleria artificiale e trincee per circa 3 chilometri. Inoltre, il progetto prevede la modifica del tracciato di collegamento Catania-Siracusa, la realizzazione di un nuovo ramo per i collegamenti diretti tra Siracusa e Palermo e della nuova stazione Bicocca, con un nuovo terminal merci nell’attuale impianto e la trasformazione in stazione della fermata Catania Aeroporto Fontanarossa, con la realizzazione di un terzo binario. (segue) (Com)