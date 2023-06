Infrastrutture: Rfi, aggiudicati lavori da oltre 370 milioni di euro per nodo di Catania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il completamento dell’opera è stato nominato come Commissario straordinario di governo Filippo Palazzo. La nuova opera sarà fondamentale per la mobilità catanese e siciliana: sia perché propedeutica alla realizzazione della nuova pista di volo dell’aeroporto etneo da parte della società di gestione; sia perché consentirà un miglioramento del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Catania Fontanarossa attraverso il potenziamento della stazione Aeroporto Catania Fontanarossa, l’ammodernamento dell’impianto di Bicocca, il più importante terminal merci siciliano, e l’adeguamento della tratta ferroviaria agli standard europei. (Com)