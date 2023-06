Usa-Cina: Biden voleva telefonare a Xi dopo incidente del pallone spia ma i suoi consiglieri lo hanno impedito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, voleva organizzare una telefonata con l’omologo cinese, Xi Jinping, dopo che il Pentagono ha abbattuto un pallone spia di Pechino che ha sorvolato per diversi giorni il territorio federale, all’inizio di febbraio. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che i consiglieri della Casa Bianca hanno convinto il presidente Usa a fare un passo indietro, affermando che una telefonata “non sarebbe stata produttiva”, alla luce della rabbia cinese per l’abbattimento del velivolo. Secondo le fonti, Biden riteneva che una telefonata tra i due leader avrebbe contribuito ad allentare le tensioni tra Washington e Pechino, alla luce della relazione personale tra i due leader. I consiglieri per la sicurezza nazionale della Casa Bianca lo avrebbero peró convinto ad attendere, lasciando il passo al dipartimento di Stato e ad altri funzionari della presidenza Usa. “L’obiettivo non è organizzare un contatto diretto, ma fare il necessario per migliorare i rapporti bilaterali”, ha detto una delle fonti. (Was)