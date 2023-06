Iv: Bonetti, grave errore nomina Paita a fine assemblea, io criticata con stile grillino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io e Marattin abbiamo detto che la nomina di un coordinatore nazionale, chiunque fosse, fatta al termine dell'assemblea non era il massimo. Tutti i ruoli dovrebbero venir sottoposti al dibattito del Congresso, ovviamente la nomina è valida ma io ne faccio un punto politico. La democrazia? In un partito è un punto forte, il metodo in politica è sostanza". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, la deputata di Italia viva Elena Bonetti, in merito alla nomina della senatrice Iv, Raffaella Paita. "Se la nomina Renzi l'avesse annunciata all'inizio sarei intervenuta prima, ma ho pensato subito che era un grave errore", ha spiegato per poi assicurare che non sta valutando di lasciare il partito. "No, non ci sto pensando, il mio obiettivo rimane fare il centro, non ho ruoli nel partito ma ho il dovere di esercitare la leadership condivisa. Io vado avanti sulla stessa strada, se poi mi voltassero i miei compagni non ci fossero più...", ha lasciato intendere. "Sono stata attaccata molto sui social dopo quel post e umanamente fa male essere criticato con lo stile dei grillini - ha concluso Bonetti -, metodi che noi abbiamo sempre criticato". (Rin)