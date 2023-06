Regioni: Fedriga, preoccupazione per effetti sociali ed economici alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha espresso oggi preoccupazione per gli effetti sociali ed economici delle recenti alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna e Marche. Regioni “leader per export e per il loro contributo al Pil nazionale”, ha ricordato Fedriga, intervenendo alla Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero e Meeting dei segretari generali a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “A loro va tutta la nostra solidarietà e attenzione con l’obiettivo di sostenere le popolazioni e affiancare le imprese per favorire una ripresa rapida di tutte le attività”, ha detto Fedriga. (Frt)