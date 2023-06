Speciale infrastrutture: Emirati-Israele, partenariato tra G42 e Viola per investimenti nel settore tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società emiratina di intelligenza artificiale G42 e il gruppo israeliano Viola, che gestisce investimenti nell’innovazione tecnologica, hanno annunciato ieri la creazione della joint venture Global Valley per creare una nuova piattaforma che offra opportunità nel settore. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, citando un comunicato dell’Ufficio per gli investimenti di Abu Dhabi, che sostiene il progetto. La nuova piattaforma, che avrà sede nella capitale emiratina, servirà ad attrarre esperti e talenti del settore delle nuove tecnologie, in particolare dell’intelligenza artificiale. “La nostra concezione della tecnologia”, ha spiegato il direttore dell’Ufficio per gli investimenti di Abu Dhabi, “consiste in un’industria funzionale, basata sulla realizzazione di infrastrutture”, che promuova l’efficienza di servizi strategici per la comunità, come la sanità, la finanza e il turismo. Per questo, ha aggiunto, la fondazione di Global Valley “è fondamentale per ciò di cui l’economia avrà bisogno in futuro”, soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione economica e di sviluppo ssotenibile. (Res)