Speciale infrastrutture: azienda spagnola Telefonica collabora con Deutsche Bahn per 5G nelle ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha avviato una collaborazione con l'azienda ferroviaria tedesca Deutsche Bahn per progettare la rete 5G nelle reti ferroviarie in Germania, nell'ambito del progetto Gigabit Innovation Track (Gint). Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", al progetto hanno aderito anche Ericsson e Vantage Towers, la filiale di Vodafone che si occupa di torri. La nuova rete mobile fornirà l'accesso a Internet ad alta velocità ai passeggeri dei treni, oltre alla tecnologia di trasmissione per l'ulteriore digitalizzazione delle operazioni ferroviarie di Deutsche Bahn. Il ministero dei Trasporti e della digitalizzazione tedesco fornirà un finanziamento di 6,4 milioni di euro per testare questa tecnologia innovativa, considerata uno dei pilastri della strategia di digitalizzazione del governo tedesco. I partner del progetto sostengono che, con questo accordo, si stanno gettando le basi per l'implementazione del 5G nelle infrastrutture ferroviarie, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le società di telecomunicazioni, le compagnie ferroviarie e gli stessi legislatori. L'accordo con Deutsche Bahn, Ericsson e Vantange Towers rafforza la posizione di Telefonica nei progetti industriali e tecnologici in Germania, dove è in concorrenza con Vodafone e Deutsche Telekom, che è controllata al 30 per cento dallo Stato tedesco. (Spm)