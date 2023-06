Speciale infrastrutture: Paesi Bassi, spagnola Ferrovial debutta oggi alla Borsa di Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial debutta oggi alla Borsa di Amsterdam a 28,92 euro per azione, il 10,1 per cento in più da quando ha annunciato l'intenzione di trasferire la propria sede nei Paesi Bassi. Nonostante le polemiche, la società ha ricevuto l'appoggio dei suoi investitori, che non solo hanno approvato l'operazione in assemblea degli azionisti quasi all’unanimità, ma hanno anche spinto il prezzo delle azioni a livelli record. Alla fine di febbraio, quando Ferrovial ha annunciato la decisione di voler trasferire la sede, le sue azioni valevano 26,26 euro. La società spagnola prevede che il prezzo continui a salire dopo il debutto ad Amsterdam e, successivamente, dopo quello negli Stati Uniti, che avverrà entro la fine dell'anno. (Spm)