Abruzzo: progetto di ripopolamento trota mediterranea nei fiumi

- Puntiamo a ripopolare i nostri corsi d'acqua con una specie 'nativa' particolarmente pregiata che negli anni a venire si riprodurrà liberamente negli stessi fiumi abruzzesi. Così, il vicepresidente della regione Abruzzo con delega alla Pesca, Emanuele Imprudente, nel corso del tavolo tematico sull'acquacoltura che si è svolto ieri a L'Aquila, per fare il punto sul settore della pesca professionale delle acque interne e per avanzare e condividere suggerimenti e proposte per i prossimi interventi da attuare con la nuova programmazione Feampa 2021-2027. Nel corso dell'incontro è stato altresì presentato il progetto regionale, attuato presso il Centro Ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (Cisi) di L'Aquila, gestito dalla regione Abruzzo, sulla selezione genetica e riproduzione di trote autoctone per il ripopolamento dei fiumi abruzzesi. (segue) (Gru)