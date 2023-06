Abruzzo: progetto di ripopolamento trota mediterranea nei fiumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un progetto – afferma il vicpresidente – estremamente ambizioso teso alla salvaguardia della biodiversità e, nello specifico, a far tornare la trota mediterranea ad abitare i corsi d'acqua appenninici del nostro Abruzzo. In tal senso – continua Imprudente – siamo al lavoro con gli operatori del settore per potenziare il Centro Ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (Cisi) di L'Aquila, uno dei pochi in tutta Italia dedicato alla riproduzione della trota mediterranea, con un buon numero di riproduttori certificati geneticamente e che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi attraverso specifici campionamenti genetici. Pertanto – conclude – grazie ad uno sviluppo complessivo del nostro centro ittiogenico e anche mediante la riqualificazione di altre strutture ubicate in regione, potremo garantire i ripopolamenti di trote 'native' e superare tutte le difficoltà e i blocchi che la normativa statale comunitaria impongono". (Gru)