Viterbo: lancia gocce di sangue dal balcone di casa e minaccia “questo è Aids”, denunciato 34enne

- Lanciava gocce di sangue dal balcone della propria abitazione in centro a Viterbo urlando frasi minacciose del tipo “questo è Aids” e “vivrete tutti nelle malattie”. Per questo sul posto sono stati chiamati gli agenti della polizia che hanno individuato il responsabile del gesto in un 34enne viterbese, che è stato denunciato in stato di libertà alla locale procura per i reati di procurato allarme e getto pericoloso di cose.(Rer)