Imprese: Fedriga, normativa valorizzi esperienze dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di tutela del Made in Italy, la normativa dovrebbe valorizzare le esperienze dei territori, tenendo conto dell’operato di Regioni e Camere di commercio. Lo ha detto oggi il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero e Meeting dei segretari generali a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “È ben vero che il testo licenziato dal Consiglio dei ministri accoglie alcune delle sollecitazioni delle Regioni, con l’obiettivo, per la prima volta, di rendere la tutela del Made in Italy una materia organica di intervento dello Stato. L’auspicio però – ha detto Fedriga - è che vi sia comunque il riconoscimento del ruolo dei diversi attori istituzionali, a partire dalla valorizzazione delle esperienze dei territori e, in particolare, delle Regioni e delle Camere di commercio e di quelle italiane all’estero”. Secondo il presidente della Conferenza delle Regioni, il luogo di confronto ideale è rappresentato dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione, “che ha favorito, negli anni, la sintesi con gli altri livelli di governo e con le categorie economiche”. (Frt)