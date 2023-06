Russia-Ucraina: Lavrov su accordo grano, non possiamo prorogare ciò che non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non può prorogare un accordo che non funziona. Lo ha detto a proposito dell’accordo sul grano il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervistato dall’emittente "Ntv". Lavrov ha ricordato che la parte dell'iniziativa che riguarda i fertilizzanti russi non viene rispettata. "Funziona solo la parte ucraina e solo nel contesto proposto dal segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio Guterres), vale a dire per soddisfare le esigenze dei Paesi più poveri, ossia in senso commerciale. Meno del 3 per cento dei volumi che l'Ucraina ha spedito nell'ambito di questa iniziativa è finito nei Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto il ministro. Infine, Lavrov ha anche osservato che la distruzione della condotta di ammoniaca Togliatti-Odessa da parte delle forze ucraine "dimostra che ci sono coloro che vogliono distruggere l'accordo sul grano e mantenere solo il commercio effettuato dalla parte ucraina". (Rum)