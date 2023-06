Roma: Santori (Lega), basta gare di velocità in auto, servono controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente avvenuto a Casal Palocco "non deve ripetersi ma il rischio è alto se le regole e la civiltà continuano a essere calpestate". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. A Roma bisogna "intervenire subito per debellare una piaga che dilaga in tutta la città e fa dell'incidente avvenuto a Casal Palocco una tragedia che rischia di non essere l'ultima. Roma sud e l'Eur, la sera, sono diventate il teatro di scorribande e gare di accelerazione di vetture di grande cilindrata soprattutto in viale Oceania, tra il laghetto e la Cristoforo Colombo, senza che nessuno effettui dei servizi di controllo - spiega Santori -. La Lega presenterà un'interrogazione al sindaco e agli assessori competenti, ma chiede anche immediate verifiche al Campidoglio per fugare il sospetto che attanaglia molti cittadini, ridotti ormai a credere che le autorità chiudano un occhio per consentire il divertimento di qualcuno a scapito della sicurezza dei romani e in barba alle regole, al diritto alla quiete e al rispetto dell'ambiente. La tragedia di Casal Palocco - aggiunge - non deve ripetersi, ma il rischio è alto se le regole e la civiltà continuano a essere calpestate dall'ignavia o dal meschino inchinarsi agli interessi o ai capricci di chi ha scambiato la parola democrazia per un segno nero e sconosciuto sul campo bianco del telefonino, o l'ha smarrita in quello lungo di un video dal contenuto vergognoso", conclude. (Com)