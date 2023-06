Somalia: Stato maggiore Usa conclude visita a Mogadiscio, al via la riconfigurazione missione Atmis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base agli accordi, la Missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (Atmis) ritirerà dal Paese 2mila militari entro il corrente mese di giugno ed altri 3mila in funzione di come evolverà la situazione della sicurezza sul campo, avviando così di fatto il programma precedentemente annunciato ma posticipato per questioni interne. Lo aveva rivelato “Garowe online”, dettagliando le conclusioni di una conferenza tenuta a Mogadiscio a fine aprile scorso dai vertici Atmis e dei Paesi partecipanti alla missione dell’Ua, alla quale contribuiscono attualmente in tutto 22mila militari provenienti prevalentemente da Uganda, Kenya, Gibuti ed Etiopia. Una volta che questo processo di ritiro sarà concluso, teoricamente entro la fine del 2024, l’esercito nazionale somalo raccoglierà il testimone della sicurezza nazionale. A questo scopo è in corso ormai da tempo la formazione dei militari somali all’estero, con accordi di collaborazione che il governo Mohamud ha concluso in particolare con Uganda, Eritrea, Kenya, ma anche con l’Egitto, in modo da poter integrare progressivamente negli effettivi i militari addestrati, dando nuove forze all’esercito somalo impegnato in una faticosa offensiva contro Al Shabaab. (segue) (Res)