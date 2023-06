Somalia: Stato maggiore Usa conclude visita a Mogadiscio, al via la riconfigurazione missione Atmis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il vertice dei Paesi che contribuiscono alle truppe ad Atmis ha concordato le procedure di ritiro delle truppe della missione e ha sostenuto finanziamenti adeguati e supporto logistico per lo Sna (l’esercito somalo)“, si legge nella dichiarazione, che riconosce il grande contributo dato dalle forze dell’Unione africana. Atmis ha riconosciuto che la lotta contro Al Shabaab è stata la missione Ua più dispendiosa, con oltre 200 milioni di dollari utilizzati per il risarcimento dei militari feriti o delle loro famiglie in caso di decesso. Almeno 3.500 militari Ua sono morti da quando Atmis è operativa in Somalia, nel 2007. Le conclusioni sulla sorte di Atmis sono state tratte nel momento in cui la Somalia si prepara alla seconda fase delle operazioni contro Al-Shabaab, a seguito di una prima missione che ha portato secondo fonti Sna all’uccisione di oltre 3 mila miliziani. L’Ue ha nel frattempo già approvato 4,5 milioni di euro che contribuiranno alla stabilizzazione delle città liberate dai jihadisti. (Res)