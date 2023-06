Emilia-Romagna: Frassinetti, oggi a Lugo per incontrare studenti scuola alluvionata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volevo fortemente venire di persona nei territori colpiti dall'alluvione e soprattutto venirci prima dell'esame di maturità, per esprimere la mia vicinanza a questi ragazzi. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, durante la visita al Liceo Scientifico Statale "G. Ricci Curbastro" a Lugo di Romagna, uno degli istituti colpiti dall'alluvione in provincia di Ravenna, dove il sottosegretario ha incontrato gli studenti, i docenti, il dirigente e il personale della scuola. “L'esame è stato modificato e in queste zone gli studenti sosterranno solo l'orale, proprio per aiutare chi ha dovuto affrontare enormi difficoltà in queste ultime settimane. Voglio ribadire, come già fatto dal ministro Valditara, l'impegno del ministero dell'Istruzione e del Merito a fianco delle scuole emiliano-romagnole, con l'erogazione dei 20 milioni totali di fondi destinati alle scuole alluvionate, di cui 9 e mezzo sono stati già stanziati. È un fatto importante, così come è importante l'interlocuzione con gli uffici scolastici regionali e con i dirigenti, affinché le risorse siano spese bene e con rapidità", ha aggiunto Frassinetti. (Rin)