Ue: Gancia (Lega) al parlamento vittoria strategica per non penalizzare regioni del nord su qualità dell’aria

- Durante l'ultima negoziazione sulla revisione della direttiva sulla qualità dell'aria, “ho insistito affinché venisse considerata la questione del ‘Rinvio del termine di conseguimento ed esenzione dall'obbligo di applicare determinati valori limite’. I gruppi di sinistra, di fronte alla nostra determinazione, hanno accettato di riformulare il testo che sarà votato in commissione ambiente il 27 giugno”. Lo afferma in una nota Gianna Gancia, parlamentare europeo della Lega, unica relatrice italiana al provvedimento sulla qualità dell'aria, sottolineando che “ questo punto, di fondamentale importanza, ha come scopo di riconoscere e tutelare quelle Regioni europee, tra cui la Pianura Padana, che, a causa di specifiche condizioni geografiche e climatiche, affrontano sfide particolari nell'attuazione di tali normative”. Gancia evidenzia che “ciò rappresenta una vittoria significativa per i nostri territori settentrionali del bacino della Pianura Padana, un'area circondata su tre lati da montagne e dove l'aria, soprattutto nei mesi invernali, tende a rimanere 'intrappolata'. “Non si tratta solo di una vittoria politica, ma di un successo per l'ambiente e per la sostenibilità. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma questo è un passo importante verso una politica ambientale che tenga conto della complessità e diversità del nostro continente”, conclude.(Com)