Energia: segretario generale Opec, ruolo chiave dell’organizzazione sui mercati energetici

- L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) “continua a giocare un ruolo chiave sui mercati energetici”. Lo ha dichiarato oggi a Baghdad il segretario generale dell’Opec, Haitham al Ghaid, durante le celebrazioni per il 63mo anniversario dalla fondazione dell’organizzazione, ringraziando “il governo e il popolo iracheno dell’ospitalità”, come riferisce l'agenzia di stampa irachena "Shafaq". L’Opec, infatti, è stata fondata il 14 settembre del 1960, a Baghdad, su iniziativa dell’allora shah dell’Iran, Mohammed Reza Pahlavi, per controllare l'andamento dei mercati petroliferi globali e inizialmente comprendeva Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita e Venezuela. Al Ghaid, nel suo discorso di apertura, ha ricordato che l’accordo “storico” con cui è stata fondata l’Opec “ha contribuito a salvaguardare il diritto sovrano dei cinque Paesi membri, soprattutto nel settore petrolifero”. “Oggi, i tredici membri dell’Opec lavorano sulle stesse fondamenta e sugli stessi principi sui quali è stata creata l’organizzazione”, ha aggiunto, assicurando che quest’ultima “continuerà a giocare un ruolo centrale nel mantenere la stabilità dei prezzi del petrolio sui mercati energetici mondiali. Da parte sua, il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, intervenuto alla cerimonia, ha ricordato il “fondo per i Paesi in via di sviluppo” creato dall’Opec, aggiungendo che l’organizzazione “ha raggiunto i suoi obiettivi”. Il ministro saudita, inoltre, ha osservato che l’Opec+ (che oltre ai tredici Paesi esportatori comprende una decina di Stati produttori di greggio, tra i quali la Russia) “ha mantenuto la stabilità dei mercati energetici”. Anche per il ministro del Petrolio del Kuwait, Bader al Mulla, anch’egli intervenuto all’evento, “l’Opec è un pilastro importante per la comunità energetica nel mondo” e “conferma il suo impegno per la stabilità dei mercati mondiali”. Per questo, ha aggiunto, lavora di concerto con gli altri dieci Paesi con i quali ha costituito l’Opec+. (Res)