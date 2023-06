Energia: Urso, centrale ultima generazione di Marghera impianto strategico per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "La crisi energetica ci ha fatto conoscere i rischi e i limiti legati all’approvvigionamento energetico da altri paesi. Il nostro governo è impegnato sin dal suo insediamento per aumentare la sicurezza energetica diversificando gli approvvigionamenti, aumentando la produzione nazionale e favorendo lo sviluppo della generazione elettrica da fonti rinnovabili. La centrale di ultima generazione di Marghera Levante, tra le più efficienti e sostenibili in Europa, si appresta a diventare un impianto strategico per l’Italia, che contribuirà a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". Lo scrive su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che oggi ha partecipato a Venezia all’inaugurazione della nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato Edison di Marghera Levante. (Rev)