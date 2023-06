Migranti: Oim e Unhcr chiedono azione decisa a seguito dell'ultima tragedia nel Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi azione intrapresa in relazione alla ricerca e al soccorso dovrebbe essere condotta nel rispetto dell’obbligo di prevenire la perdita di vite in mare. Unhcr e Oim accolgono con favore l’avvio di indagini in Grecia sulle circostanze che hanno portato al rovesciamento dell’imbarcazione e alla perdita di così tante vite. Unhcr e Oim sono impegnate a Kalamata, nel sud della Grecia, in stretto coordinamento con le autorità, per fornire supporto e assistenza ai sopravvissuti, fra cui beni non alimentari, kit igienici, servizi di interpretariato e consulenza per i sopravvissuti traumatizzati da questa terribile esperienza. Unhcr e Oim ribadiscono che la ricerca e il soccorso in mare sono un imperativo legale ed umanitario. “L’Ue deve mettere la sicurezza e la solidarietà al centro della propria azione nel Mediterraneo. Alla luce dei crescenti movimenti di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, sono necessari sforzi collettivi, tra cui un maggiore coordinamento, solidarietà e condivisione delle responsabilità, per salvare vite umane, così come previsto dal Patto sull’immigrazione e l’asilo dell’Ue. Ciò include l’istituzione di un meccanismo regionale concordato di sbarco e ridistribuzione per le persone che arrivano via mare, cosa che continuiamo a sostenere”, ha dichiarato Gillian Triggs, assistente Alto commissario dell’Unhcr per la protezione. (segue) (Com)