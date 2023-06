Migranti: Oim e Unhcr chiedono azione decisa a seguito dell'ultima tragedia nel Mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È evidente che l’approccio attuale al Mediterraneo non è praticabile. Anno dopo anno, quella del Mediterraneo continua ad essere la rotta migratoria più pericolosa al mondo, con il tasso di mortalità più elevato. Gli Stati devono unirsi e colmare le lacune di un’attività di ricerca e nel soccorso che deve essere proattiva nell’assicurare operazioni di sbarco rapide e garantire canali migratori regolari e sicuri. Questi sforzi collettivi dovrebbero avere al centro di ogni risposta i diritti umani dei migranti e il salvataggio delle vite", ha dichiarato Federico Soda, direttore del Dipartimento per le Emergenze dell’Oim. (Com)